POL-PDWIL: 9 jähriges Kind angefahren

Bitburg (ots) - Am 04.06.2024 ereignete sich ein Einbruch in einen Gärtnereibetrieb in der Else-Kallmann-Straße in Bitburg. Hiermit begann auch eine Serie von Einbruchsdiebstählen im Stadtgebiet Bitburg, die nach intensiver Ermittlungsarbeit geklärt und weitere Taten verhindert werden konnten. Die Tatverdächtige, eine ortsansässige Bürgerin, wurde bei der ersten Tatausführung videografiert, blieb jedoch vorerst ...

