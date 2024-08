Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Randalierer in Gewahrsam genommen

Haslach (ots)

Ein randalierender Mann hat am Sonntagnachmittag in der Rudolfstraße im Bereich des Rathausplatzes für reichlich Unruhe gesorgt und wurde letztendlich von Beamten des Polizeireviers Haslach in Gewahrsam genommen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 14 Uhr einen 30-Jährigen, der offensichtlich in Rage und äußerst aggressiv von der Rudolfstraße in Richtung Innenstadt ziehen würde. Eine herbeieilende Streifenbesatzung konnte den Störenfried im Bereich der Mühlenbacher Straße sichten, und nachdem er bis in die Kirchgasse vor der Polizei geflüchtet war, dort in Gewahrsam nehmen. Hierbei zeigte sich der Mann weiterhin äußerst streitsüchtig, sodass er von den Polizisten überwältigt und zum örtlichen Polizeirevier gebracht wurde. Zuvor hatte er im Bereich des Rathausplatzes mehrere Passanten angepöbelt. Der nicht zu beruhigende und stark unter Alkoholeinfluss stehende 30-Jährige wurde aufgrund seines anhaltenden und uneinsichtigen Verhaltens nach richterlicher Entscheidung in einer Gewahrsamszelle ausgenüchtert. Strafbare Handlungen ausgehend von dem Betrunkenen sind den Ermittlern bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell