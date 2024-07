Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 14-Jährige in einer Straßenbahn. Gegen 15.40 Uhr fuhr die 14-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung stadteinwärts auf Höhe der Frohsinnstraße. Der bislang unbekannte Täter hielt die 14-Jährige offenbar fest und berührte sie an der Brust. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 50 Jahre, ca. 175 cm, dunkle Augen, Halbglatze, kurzer Bart, schwarze Locken, dunkle Kleidung, Jeanshose, südländisches Aussehen Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen sexueller Belästigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

