POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (03.07.2024) zwischen 11.40 Uhr und 14.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Fiat in der Augsburger Straße. Anschließend flüchtete der Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fiat entstand ein Sachschaden hinten links im vierstelligen Bereich. Kriegshaber - Am Donnerstag (04.07.2024) zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein bislang ...

