POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Zusamstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Gegen 14.15 Uhr bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei veranlasste für die Löscharbeiten der Feuerwehr Verkehrsmaßnahmen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die genaue ...

