POL-FR: Freiburg: 63-Jähriger bei Zusammenstoß mit Lkw tödlich verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.08.2024, kurz vor 09:00 Uhr, hat die Kontrolle eines Sattelzugsfahrers auf der A 861 bei Rheinfelden so allerhand Verstöße zu Tage gebracht. Letztlich kam der 40-jährige Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Er war von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Der Lkw-Fahrer war nicht angegurtet und hatte eine betriebsbereite Blitzer-App auf seinem Handy ...

