LPI-J: Falsche Polizeibeamte ergaunern hohe Bargeldsumme

Weimar (ots) - Am Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es im Bereich der Beethovenstraße, Ampelanlage zur Einmündung Marienstraße zu einem Unfall. Ein 87-jähriger VW-Fahrer ordnete sich an der Ampelanlage links ein um in der Folge nach links in die Marienstraße abzubiegen. Gleichzeitig ordnete sich eine 36-jährige mit ihrem Ford rechts ein, um anschließend nach rechts in die Marienstraße abzubiegen. Bei Grün fuhren die ...

mehr