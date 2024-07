Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge stoßen seitlich aneinander - Unfallzeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Montag, gegen 12:00 Uhr, kam es im Bereich der Beethovenstraße, Ampelanlage zur Einmündung Marienstraße zu einem Unfall. Ein 87-jähriger VW-Fahrer ordnete sich an der Ampelanlage links ein um in der Folge nach links in die Marienstraße abzubiegen. Gleichzeitig ordnete sich eine 36-jährige mit ihrem Ford rechts ein, um anschließend nach rechts in die Marienstraße abzubiegen. Bei Grün fuhren die Beteiligten los und noch vor dem Abbiegen kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Zur Ermittlung des Unfallverursachers sucht die Polizei nunmehr Zeugen des Unfalls. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643-8820 zu melden.

