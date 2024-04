Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw und Pedelec kollidieren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Am Josefshaus;

Unfallzeit: 13.04.2024, 12.20 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der 73-jährige Mann aus Gronau befuhr die Straße Zum Bahnhof in Fahrtrichtung Am Josefshaus. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann, ebenfalls wohnhaft in Gronau, die Straße am Josefshaus. Er beabsichtigte rechts abzubiegen in Fahrtrichtung Agathastraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß von Pedelec und Pkw. Die leichten Verletzungen des Radfahrers wurden von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 13.04.2024, gegen 12.20 Uhr. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell