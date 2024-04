Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autoscheibe eingeschlagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schweringstraße;

Tatzeit: 13.04.2024, zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr;

Nur rund eine Stunde lang stellte ein Gronauer seinen Wagen auf einem Parkplatz an der Schweringstraße ab. In dieser Zeit machten sich Unbekannte an dem schwarzen Audi zu schaffen. Der oder die Täter schlugen die hintere Türscheibe ein und entwendeten eine Jacke mitsamt Cardholder von der Rücksitzbank. Zu dem Geschehen kam es am Samstag, 13.04.2024, zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell