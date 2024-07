Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug landet im Straßengraben

Weimar (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 22-jähriger mit seinem Transporter die B7, aus Richtung Erfurt kommend, in Richtung Weimar. Kurz vor der Ampelkreuzung zum Hopfgartener Weg kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte seitlich in den Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges war die B7 teilweise voll gesperrt.

