LPI-J: Rentner bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ascherhütte: Augenscheinlich zu schnell unterwegs war Montagnachmittag ein 20-jährige Fahrer mit seinem Pkw Skoda. Dieser befuhr die Landstraße in Richtung Ruttersdorf. In einer Linkskurve kam dieser dann nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Bankette, stieß gegen einen Baum und in Folge dessen überschlug sich der Pkw. Sowohl der Fahrer als auch seine 21-jährige Beifahrerin ...

