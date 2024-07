Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegenverkehr übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hartmannsdorf: Kurz nach sechs Uhr ereignete sich auf der Eisenberger Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Personen leicht verletzt wurde. Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr die Eisenberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Einmündung zum Flurgraben hielt ein Linienbus, an welchem die Frau vorbeifahren wollte. Hierbei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen 32-Jährigen mit seinem Pkw Hyundai. Beide Fahrzeuge wurden unfallbedingt derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Sowohl der 17-jährige Beifahrer des Mitsubishi als auch der 32-Jährige wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

