Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Gaststätte

Bargeld entwendet

Kleve (ots)

Am Samstag (16. März 2024) drangen unbekannte Täter in Kleve auf der Gasthausstraße in eine Gaststätte ein und entwendeten Bargeld. Sie verschafften sich über die Eingangstür Zutritt zum Lokal und brachen dort Spielautomaten auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 21:45 Uhr. Hinweise über verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp)

