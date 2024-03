Freiburg (ots) - Wie der Polizei nun bekannt geworden ist, kam es auch am 29.02.2024, zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr, in der Hindenburgstraße in Denzlingen zum Diebstahl vom Autoreifen samt Toyota Alufelgen im Wert von rund 5000 Euro. Im Weiteren wurde aus einer benachbarten Tiefgarage ebenfalls ein Radsatz mit ...

