Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frühstück besorgt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wie ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Erich-Weinert-Straße am Montagmorgen feststellen musste, fehlten Backwaren im Wert von über 80,- Euro. Gegen 04:30 Uhr wurden die Waren angeliefert und neben dem Marktgebäude gelagert. Der oder die Unbekannten nahmen drei Brotkisten an sich und entfernten sich unerkannt. Die leeren Kisten konnten im Nahbereich aufgefunden werden, von den Backwaren fehlt jede Spur. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

