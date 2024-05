Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlplakate beschädigt

Großengottern/Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag nahm die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis Anzeigen wegen mehrerer beschädigter Wahlplakate auf. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 21.50 Uhr, zerstörten und entfernten Unbekannte zwei Wahlplakate in der Mühlhäuser Straße in Großengottern. In Mühlhausen am Lindenbühl entfernten Unbekannte am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, vier Wahlplakate, die an Laternenpfosten angebracht waren. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen:

0119390 (Großengottern) 0119387 (Mühlhausen)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell