LPI-NDH: Scheibe einer Bushaltestelle zerstört

Ebeleben (ots) - Ein 64-jähriger Fahrer befuhr am 08.05.202 gegen 15 Uhr die B 249 von Rockensußra kommend in Richtung Ebeleben. In einer leichten Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

