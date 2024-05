LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike aus Keller entwendet

Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwoch gerieten kurz vor 12 Uhr Werkzeugkisten, die unter einem Carport Am Wallgraben abgestellt waren, in Brand. Durch das Feuer wurden Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro zerstört. Am Carport entstand geringer Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch einen defekten Akku ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache ...

