Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vielzahl von Wahlplakaten beschädigt - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Bei der Polizei wurde am Mittwochmorgen die Sachbeschädigung an mehreren Wahlplakaten angezeigt. Insgesamt wurden etwa 20 Wahlplakate durch das Aufbringen von Sprühfarbe beschädigt. Die Plakate waren in der Frankenhäuser Straße angebracht. Die Taten ereigneten sich zwischen Montag, 6 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0118168

