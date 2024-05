LPI-NDH: Fußgänger durch Pkw leicht verletzt

Leinefelde (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Brand eines Papiercontainers. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurde der Container beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0117982 Rückfragen bitte an: ...

