Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Teile eines Zwingers - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Breitenworbis (ots)

Unbekannte betraten in der Langen Straße in Breitenworbis in der Zeit vom 4. November 11.00 Uhr bis 6. November 07.00 Uhr ein nicht umfriedetes Grundstück hinter dem Bauhof. Von dort wurden im Tatzeitraum Teile eines Zwingers demontiert und entwendet. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0290523

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell