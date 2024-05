LPI-NDH: Kurve nicht gekriegt

Nordhausen (ots) - Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bäckerstraße. Der oder die Täter entwendeten daraus ein hochwertiges weißes E-Bike des Herstellers Cube im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Diebstahl des Fahrrades wurde am Mittwochmorgen bemerkt und angezeigt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

mehr