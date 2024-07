Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Absperrmaterialien entwendet

Jena (ots)

Ob es nur ein Scherz war oder pure Absicht, wird sich zeigen. Strafrechtlich wegen Diebstahls verantworten müssen sich zwei Heranwachsende (20 und 19 Jahre) auf jeden Fall. Die Zwei begaben sich am Montagabend auf ein Baustellengelände in der Kahlaischen Straße. Hier nahmen diese vier Absperrbaken sowie ein Verkehrsschild an sich und entfernten sich vom Ort. Zeugen beobachteten das Geschehen, sprachen die zwei Langfinger an und informierten die Polizei. In einer nahegelegenen Gartenanalage konnten die Beamten sowohl die zwei Personen als auch das Stehlgut feststellen.

