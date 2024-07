Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Az. 0133198/2024

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 22.05.2024 gegen 08:11 Uhr entwendete der unbekannte Beschuldigte in den Geschäftsräumen einer Drogeriekette in der Ebereschenstraße in 07747 Jena diverse Drogerieartikel im Wert von über 380 EUR, um die Ware ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Er steckte die Waren ein und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Die Polizei Jena bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Täter. Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 133198/2024 anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell