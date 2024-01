Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub auf eine Tankstelle - Täter gefasst

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (02.01.), gegen 23 Uhr, wurde der Leitstelle ein Raub auf eine Tankstelle in der Centroallee gemeldet. Einer der Täter soll einen Mitarbeiter zunächst mit der Faust in den Bauch geboxt und Geld gefordert haben. Dann seien beide mit der Beute geflüchtet, meldete ein Tankstellenmitarbeiter. Einer der Täter soll ein eingeklapptes Taschenmesser bei sich geführt haben. Sofort eilten alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zum Tatort.

Die Beamten reagierten blitzschnell, sichteten die Aufzeichnungen aus den Videokameras der Tankstelle und gaben die Personenbeschreibungen an Kollegen weiter, die sofort nach den Flüchtigen fahndeten. Auch ein Polizeihubschrauber, der die Gegend aus der Luft absuchte und ein Diensthund, der die Fährte der Täter aufgenommen hatte, waren im Einsatz. Schließlich stoppte die Polizei ein Taxi, in das die mutmaßlichen Täter (16, iranischer Staatsangehöriger und 15 Jahre alt, serbischer Staatsangehöriger) nur wenige Sekunden zuvor eingestiegen waren, wie der Taxifahrer berichtete. Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

