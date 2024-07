LPI-J: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 27.06.2024 und dem 15.07.2024 wurde am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda eine Moped gestohlen. Das Fahrzeug war dort an der Straße geparkt. In den letzten Wochen verzeichnete die PI Apolda mehrere Diebstahlsdelikte von Kleinkrafträdern in Apolda und Umgebung. Die Polizei sensibilisiert daher die Bevölkerung hinsichtlich der entsprechenden Sicherung ihrer Fahrzeuge und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen. Rückfragen bitte an: ...

