Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - 18 Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an nur einem Tag - Straftäter fallen mit Schmierereien in der Innenstadt auf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Dienstag (25.06.2024) wurden bei der Polizeistation Bad Bramstedt zahlreiche Sachbeschädigungsanzeigen aufgenommen. In vorerst 18 Fällen haben unbekannte Täter Pkw, Anhänger Schaufensterscheiben, Verkehrsschilder und anderes beschmiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Taten einer Person oder einer Personengruppe zuzuordnen sind. Tatbetroffen ist die Innenstadt mit den Geschäften in den Straßen Kirchenbleeck und Bleeck sowie Verkehrsschilder in den Straßen Landweg und Liethberg. Auch die Gemeinschaftsschule Auenland und die Jürgen-Fuhlendorf-Schule dürften zu den Betroffenen zählen.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation in Bad Bramstedt geführt. Dort hofft man auf Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04192-3911-0 angenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell