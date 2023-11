Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Heusweiler (ots)

Am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Kutzhofer Straße, 66265 Heusweiler, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren wurde. Der Fußgänger befand sich mit seinem Hund fußläufig in Laufrichtung Kutzhof. Plötzlich fährt ein weißer Kleinwagen derart dicht an dem Fußgänger vorbei, dass es eine Kollision zwischen rechtem Außenspiegel und linkem Arm gibt. Der Außenspiegel wird beschädigt, wobei das Spiegelglas und die Spiegelabdeckung verloren gehen. Der Fußgänger wird leicht verletzt. Durch den Geschädigten wird erst am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei Saarlouis erstattet. Hinweise bitte an die Polizei Völklingen unter der 06898/2020 oder an die Polizei Saarlouis unter der 06831/9010.

