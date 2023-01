Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Roller gestohlen (25./26.01.2023)

Engen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag einen Roller in der Breitestraße gestohlen. Gegen Mitternacht hörte ein Bewohner, wie jemand vor dem Haus Nummer 26 versuchte einen Roller zu starten, was jedoch misslang. Als er kurz darauf nachschaute, war der Piaggio Roller mit dem Versicherungskennzeichen "820-KUU" nicht mehr auf dem Stellplatz. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

