BPOL NRW: Jugendlicher schlägt Mann in der NordWestBahn - Bundespolizei ermittelt

In der NordWestBahn schlug ein unbekannter Jugendlicher in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. August) in Duisburg einem Mann (54) mit der Faust ins Gesicht. Der Tatverdächtige flüchtete. Der Geschädigte erlitt Platzwunden. Die Bundespolizei fahndete nach dem Unbekannten und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

In dem Zug der NWB 75331 kam es aufgrund des nicht getragenen Mund-Nasen-Schutzes zu einem Wortgefecht zwischen einem 54-jährigen Deutschen und einer 6-köpfigen Jugendgruppe. Als der 54-Jährige die jungen Männer aufforderte den Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, ging einer aus der Gruppe unvermittelt auf den Reisenden los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue sowie der Nase. Die Jugendgruppe flüchtete am Haltepunkt Duisburg Meiderich-Süd aus der Bahn.

Mittels Personenbeschreibung fahndete die Bundespolizei nach dem unbekannten Tatverdächtigen. Bislang blieb die Fahndung erfolglos. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Zeuge bestätigte den Sachverhalt und hatte ein Foto des Tatverdächtigen gefertigt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Tathandlung vermutlich mittels eines Schlagringes ausgeführt wurde. Die Bundespolizei leitete gegen den unbekannten Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein.

