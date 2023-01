Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Herrenlandstraße und Robert-Gerwig-Straße - zwei Verletzte (25.01.2023)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Einmündung der Herrenlandstraße und der Robert-Gerwig-Straße ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer war auf der Herrenlandstraße in Richtung eines Lebensmittelbetriebs unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Robert-Gerwig-Straße stieß der Laster mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kia einer 50-Jährigen zusammen. Die Fahrerin und ihre 71 Jahre alte Mitfahrerin erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Am Lastwagen entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Den Schäden am Kia schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

