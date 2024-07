Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Baum kollidiert und überschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ascherhütte: Augenscheinlich zu schnell unterwegs war Montagnachmittag ein 20-jährige Fahrer mit seinem Pkw Skoda. Dieser befuhr die Landstraße in Richtung Ruttersdorf. In einer Linkskurve kam dieser dann nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Bankette, stieß gegen einen Baum und in Folge dessen überschlug sich der Pkw. Sowohl der Fahrer als auch seine 21-jährige Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Pkw begeben, wurden trotz dessen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bis zur Bergung des Fahrzeuges musste die Landstraße für über eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden.

