POL-FR: Freiburg im Breisgau: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Höchstwahrscheinlich in der Nacht auf Donnerstag, 08.08.2024, wurde versucht, in eine Sportgaststätte in der Straße Am Wasserwerk in Weil am Rhein einzubrechen. Die Holztür zum Getränkelager war eingedrückt worden, allerdings der Raum augenscheinlich nicht betreten worden. Entwendet wurde nichts. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 ...

