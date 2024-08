Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einsatz wegen Gasgeruch

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2024, gegen 22:45 Uhr, hat Gasgeruch in einem Reihenhaus in Steinen zu einem größeren Einsatz geführt. Die Bewohner des Hauses hatten diese Wahrnehmung der Leitstelle gemeldet. Feuerwehr, der Gasversorger und die Polizei rückten an, wobei von den Einsatzkräften ebenfalls ein gasähnlicher Geruch wahrgenommen wurde. Jedoch führten Messungen und die Überprüfung der Gasleitungen zu keinen Auffälligkeiten. Das Haus wurde für die Nutzung wieder freigegeben.

