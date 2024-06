POL-PDNR: Verkehrsunfall mit umgekipptem Sattelzug auf der B256

Linz (ots) - Ein 40 jähriger Mann beschäftigte am gestrigen Abend die Polizei in Linz mit mehreren Straftaten. Am 20.06.24, gegen 18 Uhr teilte ein Bewohner aus Bad Hönnignen mit, dass eine Person in seiner Abwesenheit seine Wohnung eingedrungen sei und dort unter anderem Alkohol getrunken habe. Er äußerte den Verdacht, dass es sich bei dem Täter, den er nicht mehr angetroffen hat, um einen polizeibekannten 40 jährigen Mann handelte, der temporär bei ihm ...

