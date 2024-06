Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bad Hönningen und Linz

Linz (ots)

Ein 40 jähriger Mann beschäftigte am gestrigen Abend die Polizei in Linz mit mehreren Straftaten. Am 20.06.24, gegen 18 Uhr teilte ein Bewohner aus Bad Hönnignen mit, dass eine Person in seiner Abwesenheit seine Wohnung eingedrungen sei und dort unter anderem Alkohol getrunken habe. Er äußerte den Verdacht, dass es sich bei dem Täter, den er nicht mehr angetroffen hat, um einen polizeibekannten 40 jährigen Mann handelte, der temporär bei ihm untergekommen sei. Weiterhin, so der Mitteiler, habe der Mann die Wohnungsschlüssel mitgenommen. Etwas später zeigte ein Gastronom aus Linz einen Zechbetrug ein und gab eine Personenbeschreibung ab, welche auf den 40 jährigen Mann passte. Dieser konnte dann durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz festgenommen werden. Der vorgenannte Schlüssel wurde bei ihm aufgefunden. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss und wurde in Gewahrsam genommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizeiinspektion. In erwarten nun 2 Strafanzeigen.

