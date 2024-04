POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Gundernhausen

Birkenau, Nieder-Liebersbach (ots) - Am Dienstag (23.04) in der Zeit von etwa 09:15 - 09:35 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Dachvorsprung eines Hauses in der Balzenbacher Straße in Nieder-Liebersbach, 69488 Birkenau. Aufgrund der Höhe der Beschädigung am Hausdach, müsste es sich um ein größeres Kraftfahrzeug (vermutlich LKW) gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das ...

