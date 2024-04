Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau, Nieder-Liebersbach (ots)

Am Dienstag (23.04) in der Zeit von etwa 09:15 - 09:35 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Dachvorsprung eines Hauses in der Balzenbacher Straße in Nieder-Liebersbach, 69488 Birkenau. Aufgrund der Höhe der Beschädigung am Hausdach, müsste es sich um ein größeres Kraftfahrzeug (vermutlich LKW) gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Marquardt, PK-A

