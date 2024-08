Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Führerschein abgenommen

Kappel-Grafenhausen (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht auf Dienstag ist ein 21-Jähriger seinen Führerschein los. Der junge Fahrer fiel auf, als er gegen 3:15 Uhr mit einem Schaden am Vorderrad eines 3,5-Tonners an seiner Wohnanschrift vorfuhr. Beamte des Polizeireviers Lahr stellten anhand eines Atemalkoholtests rund 1,5 Promille bei dem 21-Jährigen fest. Der Schaden am Vorderrad dürfte ersten Erkenntnissen zufolge von einer Kollision mit einer Brücke im Bereich eines Feldwegs herrühren. Hierzu stehen noch weitere Ermittlungen an. Der Unfallfahrer muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

