Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Kellereinbrüche in Lobeda

Jena (ots)

Sowohl in der Tieckstraße als auch in der Carolinenstraße waren unbekannte Langfinger im jeweiligen Kellerbereich der Mehrfamilienhäuser am Werke. So erbeuteten der oder die Täter in der Tieckstraße eine SAT-Anlage, nachdem sie das Schloss der Parzelle gewaltsam geöffnet hatten, und entfernten sich samt Beute unerkannt. Aus einem Kellerabteil in der Carolinenstraße entwendeten die Langfinger Sportgeräte, ein SUP sowie einen Hornschlitten, von über 250,- Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

