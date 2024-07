Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kompletter Hausflur mit Hakenkreuzen beschmiert

Jena (ots)

Augenscheinlich mit einem Graphitstift beschmierten ein oder mehrere Unbekannte einen kompletten Hausflur eines Mehrfamilienhauses Am Herrenberge. Der oder die Täter brachten in allen Etagen mehrere Hakenkreuze an und entfernten sich sodann unerkannt vom Ort. Festgestellt hatte dies Zeugen bereits vergangenen Freitag, es jedoch erst am Dienstag zur Anzeige gebracht. Die Schmierereien wurden entfernt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

