Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Gestern konnte die Polizei in Apolda gleich fünf Haftbefehle vollstreckten. Die Betroffenen - vier Apoldaer, im Alter zwischen 32 und 57 Jahren, konnten eine Gefängnisstrafe durch die Zahlung von 400 Euro, 90 Euro, 195 Euro und 200 Euro abwenden. In den Morgenstunden des 24.07.2024 konnte zudem ein 24-Jähriger an der Wohnschrift seiner Lebensgefährten angetroffen werden. Dieser hat nun aufgrund von Jugendstrafen und nicht geleisteten Arbeitsstunden 14 Tage Dauerarrest in der Jugendarrestanstalt in Arnstadt abzusitzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell