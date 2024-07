Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldfach des Hochdruckreinigers geplündert

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstages begab sich ein derzeit unbekannter Täter auf ein Tankstellengelände in Weimar-Nord. Hier lief er zur Selbstwaschanlage, öffnete dort mittels unbekannten Werkzeuges das Münzfach und entwendete Hartgeld in geringer Höhe. Sachschaden entstand dabei nicht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter das nicht zum ersten Mal gemacht hatte. Mindestens zwei weitere Taten gehen auf sein Konto. In Summe konnte der Mann so ca. 50 Euro erbeuten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell