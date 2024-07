Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 20 Euro gestohlen

Apolda (ots)

Vor einem Supermarkt in Apolda kam es gestern zu einer Körperverletzung und einem anschließenden Raub. Ein 41-Jähriger lief gerade in den Supermarkt als ein aus dem Trinkermilieu stammender 34-Jähriger ihm plötzlich und unvermittelt ins Gesicht schlug, so dass er an der Oberlippe verletzt wurde. Ein zweiter Täter (44) entwendete dem Opfer dabei die 20 Euro, welche er in der Hand trug. Gegen die beiden Männer wurde Anzeige erstattet.

