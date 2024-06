Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Lennestadt (ots)

Am Samstag (15. Juni) sind Polizeibeamte gegen 12:15 Uhr zu einem Hilfeersuchen in der Kölner Straße in Grevenbrück gerufen worden. Während des Einsatzes widersetzte sich ein 32-Jähriger den Beamten und beleidigte sie. Zudem zeigte er sich aggressiv und versuchte, die Polizisten zu verletzen. Der Mann wurde schließlich einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Einsatzbewältigung ist ein Beamter verletzt worden. Er begab sich im Anschluss an den Einsatz in ärztliche Behandlung. Eine Anzeige wegen des "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen" wurde geschrieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell