POL-OE: Versuchter Einbruch in Schule

Olpe (ots) - Zu einem Ladendiebstahl in der Straße "In der Trift" sind Polizeibeamte am Freitag (14. Juni) gegen 17:45 Uhr gerufen worden. Zunächst hatte zwei Unbekannte verschiedene Waren gestohlen und waren anschließend in Richtung Innenstadt geflüchtet. Im Rahmen einer Fahndung haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in der Bruchstraße antreffen können. In einer mitgeführten Tasche konnten die Polizisten diverse Lebensmittel des Geschäfts auffinden. Der ...

