Polizei Düren

POL-DN: Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam an einer Tankstelle zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Düren (ots)

Ein 50-jähriger Dürener hielt auf dem Gelände an, um etwas einzukaufen. Als er aus seinem Auto ausstieg, kam es unvermittelt zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. In einem Gerangel fiel der Geschädigte zu Boden. Zwei Personen schlugen und traten auf ihn ein. Die beiden flüchteten anschließend fußläufig über die Monschauer Straße in Richtung Aachener Straße. Aufmerksame Zeugen verfolgten die Beiden, so dass sie auf dem Ruruferradweg durch die eingesetzten Polizisten gestellt werden konnten. Bei den Tätern handelte es sich um einen 36-jährigen und einen 33-jährigen Dürener. Da die Personen alkoholisiert waren, wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache Düren verbracht. Der Geschädigte wurde durch die Angriffe leicht verletzt und ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

