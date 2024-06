Polizei Düren

POL-DN: Kastenwagen kollidiert mit Pedelec - 50-Jährige leicht verletzt

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Schoellerstraße / Arnoldsweiler Straße kam es am Donnerstag (27.06.2024) gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 55-Jähriger aus Düren befuhr mit seinem Kastenwagen die Schoellerstraße in Fahrtrichtung B56. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, nahm er, nach eigenen Angaben, eine Pedelecfahrerin wahr, die aus der Arnoldsweilerstraße kommend seinen Fahrtweg kreuzte. Der Dürerener versuchte nach rechts auszuweichen, eine Kollision mit der Zweiradfahrerin konnte er jedoch nicht verhindern. Der 55-Jährige äußerte, dass er möglicherweise bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell