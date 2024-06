Polizei Düren

POL-DN: Fachabitur als erster Schritt zur Polizeikarriere: Feierliche Zeugnisübergabe des ersten Abschlussjahrgangs der Fachoberschule Polizei in Düren

Am Mittwochabend, den 26.06.2024, wurden die Absolventen des ersten Jahrgangs der Fachoberschule Polizei am Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren feierlich verabschiedet.

Dieser Bildungsgang, der nach 20 Jahren erstmals Schülerinnen und Schülern mit einem Realschulabschluss einen fachbezogenen Zugang zur Polizeiarbeit in NRW ermöglicht, erreichte an diesem Abend seinen vorläufigen Höhepunkt. In der gefüllten Aula des Berufskollegs feierten die Absolventen gemeinsam mit ihren stolzen Familienangehörigen, Vertretern der kooperierenden Polizeibehörden und der Bezirksregierung Köln den ersten Schritt auf ihrem Weg zur Polizeikarriere.

Der 2022 gestartete Schulversuch Fachoberschule Polizei hat das Ziel, mehr Jugendlichen den Zugang zur Polizeilaufbahn zu eröffnen. Während ihres ersten Jahres sammelten die Schüler in intensiven Praktika vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Polizei. Sie begleiteten Streifenteams bei echten Einsätzen, unterstützten die Ermittlungsarbeit der Kriminal- und Verkehrskommissariate und erhielten Einblicke in die Stabsarbeit. Im zweiten Jahr konzentrierten sie sich auf ihre schulische Ausbildung am Berufskolleg, wo sie neben allgemeinen Fächern wie Deutsch, Englisch und Mathematik auch spezialisiertes Wissen in Recht und Staatslehre erwarben.

Der stellvertretende Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Aachen, Herr Andreas Bollenbach, hob die Begeisterung und das Engagement der jungen Menschen für den Polizeiberuf hervor. Leitender Polizeidirektor Stefan Thomaßen, Abteilungsleiter der Polizei Düren, sieht in diesem Bildungsgang eine große Chance, den jungen Menschen bereits vor Beginn des Studiums die wesentlichen Werte zu vermitteln, die für eine gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit notwendig sind.

Musikalische Beiträge, unter anderem vom singenden Polizeihauptkommissar Oliver Schmitt aus Aachen, rundeten die Feierlichkeiten ab.

Von den ursprünglich 30 Schülerinnen und Schülern bestanden 27 erfolgreich und erlangten das Fachabitur. Die Absolventinnen und Absolventen beginnen nun am 1. September 2024 ihr dreijähriges duales Bachelorstudium im Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV).

Das Programm, offiziell als Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst bekannt, wird weiterhin als Erfolg gewertet. Es ermöglicht Absolventinnen und Absolventen mittlerer Schulabschlüsse den Zugang zum Polizeidienst. Nach dem Start mit elf Berufsschulstandorten im Jahr 2022 wurden bis August 2023 vier weitere Standorte hinzugefügt. Landesweit bewarben sich fast 2.500 Interessierte auf rund 350 Plätze.

Weitere Informationen zu diesem Bildungsweg sind auf der Webseite www.next-level-polizei.de erhältlich.

